В Москве завели дело против натравившего собаку на полицейского в метро

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Дело возбуждено в отношении мужчины, натравившего овчарку на полицейского в столичном метро, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что полицейский в столичной подземке застрелил собаку, которую на него натравил нетрезвый мужчина.

"Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", — сказала Иванова.

По данным следствия, 5 ноября 2018 года мужчина, находясь у вестибюля станции "Цветной бульвар", будучи в состоянии алкогольного опьянения, после того как сотрудник метро и полицейский не пропустили его в подземку с овчаркой без намордника и ошейника, натравил на одного из сотрудников свою собаку, а еще одному полицейскому нанес не менее двух ударов ногой.

"Во время допроса мужчина признал вину в полном объеме и пояснил, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — уточнила Иванова.