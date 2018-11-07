СК проверяет информацию о нападении собак на ребенка в Калининграде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Следственные органы проверяют информацию о нападении бродячих собак на двухлетнего мальчика в СНТ "Ивушка" в Калининграде, сообщает СУСК РФ по области.

"По предварительным данным, инцидент произошел утром 5 ноября, когда малыш с мамой находился на прогулке. Две бездомные собаки напали на ребенка, в результате чего он получил травмы в виде укушенных ран лица и был госпитализирован в детскую областную больницу", — говорится в сообщении.

В настоящее время организовано проведение доследственной проверки. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

"В ходе доследственной проверки будет принято процессуальное решение не только в части вреда здоровью, причиненного ребенку, но и дана правовая оценка действиям (бездействию) конкретных должностных лиц, не предпринявших мер для исключения фактов нападения бродячих собак на детей", — сообщает следственное управление.