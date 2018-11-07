Спасатели нашли пропавшую в крымских горах туристку

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Спасатели почти сутки искали в крымских горах туристку из Санкт-Петербурга, упавшую в ущелье, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуация Крыма.

Просьба о помощи в районе лесного массива горы "Бойка" (Бахчисарайский район) поступила в службу спасения вечером во вторник. Со слов заявителя, 31-летняя девушка, жительница Санкт-Петербурга, вышла от туристической стоянки "Богатырь" в неизвестном направлении и через некоторое время сообщила по телефону, что упала в расщелину, повредила ногу и ударилась головой.

"Продолжить движение самостоятельно девушка не могла, требовалась помощь спасателей в поиске и эвакуации пострадавшей из горно-лесной зоны", — говорится в сообщении.

Поисковая операция с задействованием служебных собак продолжалась практически всю ночь.

"Около 14.00 (в среду) пострадавшая была обнаружена спасателями в средней части ущелья "Тар-Богаз". Ей была оказана первая помощь, по предварительным данным, у девушки наблюдается головокружение, вывих ноги, а также признаки переохлаждения", — сообщил глава крымского министерства чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

Девушку на носилках эвакуировали по сложному горному рельефу к машине скорой медицинской помощи.