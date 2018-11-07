В Перми оштрафовали на 100 рублей мать школьника, поджегшего подвал

ПЕРМЬ, 7 ноя — РИА Новости. Комиссия по делам несовершеннолетних признала виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей женщину, чей ребенок устроил пожар, в котором погиб 38-летний мужчина, и назначила ей штраф в размере 100 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В середине октября у входа в подвальное помещение одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Сосновой в городе Чайковский Пермского края, после ликвидации возгорания было обнаружено тело мужчины 1980 года рождения с термическими ожогами.

По данному факту следственным отделом по городу Чайковский СУСК РФ по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Позже выяснилось, что в причастности к поджогу подозревается девятилетний мальчик.

К расследованию обстоятельств происшествия подключилась прокуратура. Ведомство начало проверку условий и причин, которые могли способствовать совершению преступления ребенком, а также назначило проверку органов системы профилактики правонарушений в подростковой среде.

После этого комиссия по делам несовершеннолетних завела в отношении матери мальчика дело по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

"Она была признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 рублей", — рассказали агентству в краевой прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что ранее девятилетний мальчик ни в каких противоправных поступках замечен не был, воспитывается в благополучной семье.

"Будем разбираться в том, кто не доглядел", — резюмировали в прокуратуре.

Местное издание "В курсе" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что сейчас "мальчик посещает школу, но следователи хотят просить о его помещении в спецприемник". В СК и ГУМВД России по Пермскому краю эту информацию РИА Новости не подтвердили.