В Петербурге двух "черных риелторов" осудили за убийство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Двое мужчин приговорены к пожизненному лишению свободы и к 22 годам лишения свободы за убийство воспитанницы детского дома в 2004 году, сообщает пресс-служба петербургского управления СК.

"В Петербурге в отношении двух мужчин вынесены обвинительные приговоры за убийство, совершенное в 2004 году", — сказано в сообщении.

Приговоры были вынесены в отношении Никамагомеда Каранаева и Дмитрия Тумина, которые признаны виновными в убийстве девушки ради приобретения жилья.

"Каранаев не позднее мая 2004 года создал организованную преступную группу для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на похищение и убийство малоимущих граждан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, приобретение мошенническим путем права на принадлежащие им объекты недвижимости, в которую привлек Тумина и Дмитрия Блохина", — говорится в сообщении.

В 2004 году соучастники, войдя в доверие к воспитаннице одного из детских домов, завладели ее комнатой, расположенной на Невском проспекте, и продали ее.

В ноябре Тумин и Блохин, действуя по разработанному с Каранаевым плану, под обманным предлогом привезли потерпевшую в одно из садоводств Выборгского района Ленинградской области. Там они задушили девушку и подожгли ее тело. Вернувшись в Санкт-Петербург они получили от Каранаева денежное вознаграждение.

"Приговором суда Каранаев приговорен к пожизненному лишению свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, Тумин приговорен к 22 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении Блохина, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, было направлено в суд ранее", — сказано в сообщении.