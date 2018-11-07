Возможный виновник взрыва газа под Смоленском находится в тяжелом состоянии

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Следователи не могут допросить предполагаемого виновника взрыва газа в многоэтажном доме в Смоленской области, поскольку мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по региону Наталья Зуева.

Хлопок бытового газа в девятиэтажном доме в поселке Пригорское Смоленского района произошел вечером во вторник. По данным ГУМЧС, пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы. СУСК РФ по региону предварительно установил, что взрыв устроил жилец квартиры №88 на шестом этаже, из-за конфликта в семье. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, из хулиганских побуждений, а также об умышленном уничтожении и повреждении имущества.

По словам Зуевой, предполагаемый виновник произошедшего находится в больнице в тяжелом состоянии. Его до сих пор не допросили.

"Пока следователи не имеют возможности с ним общаться в связи с его состоянием", — сказала собеседница.