Летевший в Москву самолет экстренно сел в Волгограде из-за курильщика

ВОЛГОГРАД, 7 ноя — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", летевший из Магаса в Москву, вынужденно приземлился в Волгограде из-за курильщика на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского аэропорта.

"Самолет летел из Магаса во Внуково, авиакомпания "Победа", пассажир закурил на борту. Командиру пришлось принять решение о снижении в Волгограде и высадке пассажира", — сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского аэропорта.

По словам собеседника агентства, борт "Магас — Москва" уже вылетел из Волгограда в пункт назначения, а курильщик 1995 года рождения передан полиции.

"В отношении мужчины были составлены протоколы об административном правонарушении "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" и по статье "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах", — сообщает Ирина Волк.