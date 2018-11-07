СК выясняет, зачем житель Курской области хранил ртуть

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Следственные органы в Курской области проводят проверку в связи с инцидентом в городе Льгов: местный житель хранил на чердаке ртуть, и она протекла к соседям, сообщило СУ СКР по региону в среду.

"Организована доследственная проверка по заявлению жителя города Льгова Курской области об обнаружении в чердачном помещении дома, где проживают несколько семей, ртути, которая частично затекла в жилое помещение. По предварительной информации, опасный металл хранил на чердаке другой жилец этого же дома", — говорится в сообщении.

В рамках проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего.

"Также будет дана оценка действиям по приобретению и хранению ртути, наличия умысла на причинение вреда здоровью граждан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отмечает следственное управление.

По данным "Курск ТВ", попавшая в квартиру ртуть была на стенах и мебели в одной из комнат.

В УМВД по региону сообщили РИА Новости, что выезжали на место обнаружения ртути. Как пояснили РИА Новости в ГУ МЧС по региону, на месте работали специалисты химико-радиометрической лаборатории.