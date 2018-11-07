В Сочи будут судить владельца гостиницы за гибель мальчика в ливневке

СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. Владелец гостевого дома в Сочи, самостоятельно переделавший перед гостиницей ливневую канаву, в которой погиб мальчик, предстанет перед судом по уголовному делу о гибели ребенка, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в августе в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Бабушка пыталась спасти ребенка, но безуспешно, его тело нашли в море. Власти Сочи рассказали, что решетки на открытой ливневой канаве не предусмотрены проектом, и что бабушка ребенка знала об открытой ливневке.

По информации краевой прокуратуры, ливневая канава была самостоятельно переделана хозяином расположенной поблизости гостиницы в 2000-х годах. СУСК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

"Следственным отделом по городу Сочи краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего владельца гостевого дома, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности семилетнему мальчику, упавшему в ливневую канаву в поселке Лазаревском летом этого года", — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что дело передадут в суд.