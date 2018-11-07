Во всех домах Саратова восстановили теплоснабжение

САРАТОВ, 7 ноя — РИА Новости. Теплоснабжение во всех домах в Саратове восстановлено после устранения аварий, сообщила в среду пресс-служба губернатора.

Глава Саратовской области Валерий Радаев 25 октября объявил выговор первому замминистра строительства и ЖКХ региона и потребовал уволить председателя городского комитета ЖКХ за срыв отопительного сезона в Саратове. Также губернатор раскритиковал работу местного филиала компании "Т Плюс" по устранению порывов на теплосетях в городе. Радаев потребовал обеспечить подачу тепла во все дома в срок до 27 октября. По данным мэрии Саратова, к вечеру 27 октября во всех домах было произведено первичное подключение отопления, но после этого перебои с теплом продолжились из-за аварий.

"В Саратове в связи с повторным повреждением на сетях теплоснабжение было приостановлено в семи многоквартирных домах. На текущий момент ремонтные работы завершены", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в целом по области в настоящее время к теплоснабжению подключено 100% потребителей, в том числе 4,68 тысячи объектов социальной сферы и 14,056 тысячи жилых домов.

Радаев на совещании с подчиненными поручил зампреду правительства области Роману Бусаргину взять на контроль тему платежных документов, в которых выставляются счета за тепло. "Проведите работу с профильными структурами, управляющими компаниями, чтобы в платежках были объективные данные, выставлялись счета только за поставленные услуги", — цитирует Радаева его пресс-служба.

Глава региона отметил, что в его адрес за последнее время поступило несколько обращений от жителей Саратова и Балаково с жалобами на выставленные счета за тепло в те дни, когда оно не подавалось. "Такие случаи должны быть исключены. Если это допущено, нужно оперативно реагировать и делать перерасчеты. Люди не должны платить за не предоставленную услугу. Прошу исключить формализм, подойти к этой работе со всей ответственностью", — добавил он.

В настоящее время в Саратове 4 градуса тепла.