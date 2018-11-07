СК раскрыл убийство мужчины, застреленного на парковке в Москве

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мужчина, занимающийся частным извозом, задержан по подозрению в убийстве конкурента на территории одной из больниц в Москве, сообщила журналистам официальный представитель СК России Юля Иванова.

Ранее сообщалось, что днем 5 ноября в салоне автомобиля на территории больницы на Варшавском шоссе было обнаружено тело мужчины 1987 года рождения. Он умер от огнестрельного ранения в грудь.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан подозреваемый 1992 года рождения. Следователями установлено, что потерпевший и подозреваемый занимались частным извозом, конфликт между ними произошел на почве личных неприязненных отношений", — сказала Иванова.

Она уточнила, что следствие будет просить суд взять под стражу подозреваемого.