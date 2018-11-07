На Кубани рассказали о выплатах пострадавшим при подтоплении

СОЧИ, 7 ноя – РИА Новости. Порядка 70% пострадавших при подтоплении на Кубани получили выплаты, общая сумма компенсаций составила более 373 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

По информации краевых властей, все выплаты пострадавшим за частичную и полную утрату имущества сделаны из краевого бюджета.

"В результате паводка в трех районах Кубани подтопленными оказались 29 социальных объектов и 2798 домов с населением 8652 человека, из них 258 домовладений признаны аварийными. На сегодняшний день выплаты получили порядка 70% пострадавших в ЧС, для этого значительный объем средств был заимствован из ряда социально значимых краевых программ. Общая сумма компенсаций составила более 373 миллионов рублей", — сообщает пресс-служба со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что на сегодняшний день основные восстановительные работы завершены, транспортное сообщение, а также электро- и водоснабжение возобновлены во всех пострадавших муниципалитетах.

Сильные дожди в Туапсинском и Апшеронском районах Кубани и в Сочи 24-25 октября привели к наводнению. Был введен режим ЧС, частично эвакуировано население. В результате стихии шесть человек погибло, по этим фактам СК возбудил уголовные дела. Двое пропали без вести, пострадали порядка 2,5 тысячи домовладений, в которых проживают более 7 тысяч человек. Власти выплачивают компенсации пострадавшим при подтоплении.