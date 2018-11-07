В Госдуме прокомментировали ситуацию с фото Цеповяза из колонии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя ситуацию вокруг появившихся в СМИ фото с изображением "красивой жизни" Вячеслава Цеповяза, осужденного к 20 годам колонии строгого режима по делу о массовом убийстве в станице Кущевской, высказал мнение, что надо наказать руководство колонии, а законодательного ужесточения контроля в этой сфере не требуется.

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него — еда явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра. На ситуацию обратили внимание в Кремле. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в свою очередь поручил дать "жесткую правовую оценку" действиям сотрудников колонии, где содержится Цеповяз.

"Это же случай из ряда вон выходящий. С точки зрения содержания, его нужно улучшать для всех, а с точки зрения этих историй, должен быть контроль. Нужно наказать ребят, которые это позволили, кто отвечает, руководителя этого учреждения. Есть его заместитель по режиму, по охране. Разобраться надо, посмотреть, как туда что поступало, какие каналы. Кто-то, значит, был завязан в этом. В общем, во всем надо разобраться", — сказал Крашенинников РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что ужесточения содержания заключённых на законодательном уровне не требуется.

"Не обязательно в законы какие-то поправки (вносить). Мы можем все, что угодно сделать. Для всех ухудшится ситуация, а для них как было так и останется. Подозреваю, что такие случаи существуют. Этот всплыл. Значит, надо выводы какие-то делать", — добавил парламентарий.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.