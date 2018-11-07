В доме пермячки, которая нашла в сигаретах ртуть, обнаружили ядовитые пары

ПЕРМЬ, 7 ноя — РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора Пермского края обнаружили ядовитые пары в жилом доме жительницы Кунгурского района, которая нашла в пачке сигарет шарики ртути, сообщается на сайте регионального ведомства.

По данным управления, в понедельник в Роспотребнадзор из центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Пермскому краю поступила информация о том, что жительница села Плеханово Кунгурского района обнаружила в сигаретах следы ртути. Для расследования ситуации на место немедленно выехали специалисты управления и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае", которые произвели отбор проб воздуха в помещениях жилого дома для оценки их возможного загрязнения.

"В двух точках обнаружено содержание паров ртути, превышающее предельно допустимую концентрацию", — говорится в сообщении.

После подтвердившейся информации об обнаруженной в сигаретах ртути в доме были проведены демеркуризационные работы.

"При повторном исследовании воздуха в доме паров ртути не установлено", — отмечают в управлении.

Для расследования причин ЧП в Кунгурском районе была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям, решением которой в день обнаружения шариков ртути в пачке с сигаретами все члены семьи обратившейся в МЧС гражданки были направлены в районную больницу для проведения медицинского обследования. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное, признаков отравления ртутью не выявлено.

В управлении также добавляют, что обстоятельствами появления ртути в сигаретах займутся правоохранительные органы.

"Информация направлена в управление министерства внутренних дел России по Пермскому краю и в следственные органы", — подчеркивают в ведомстве.