Источник сообщил о задержании врио главы Махачкалы

ПЯТИГОРСК, 7 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Махачкалы Абусупьян Гасанов задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Подробности не приводятся. Официальным подтверждением информации со стороны профильных ведомств РИА Новости пока не располагает.

Гасанов занял пост врио главы города в январе 2018 года после ареста мэра Мусы Мусаева.

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, зная, что участок площадью около 17,5 гектара является собственностью республики, незаконно передал его в собственность частной компании за 1,1 миллиона рублей. При этом рыночная стоимость этой земли, по заключению экспертизы, превышает 81 миллион рублей. В октябре суд приговорил Мусаева к четырем годам колонии.