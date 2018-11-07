Задушившего несовершеннолетнюю девушку петербуржца осудили на 20 лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 20 годам лишения свободы Кирилла Мустяца, задушившего несовершеннолетнюю девушку и укравшего ее ноутбук и телефон, сообщает в среду городская прокуратура.

Как установил суд, мужчина при помощи петли из гибкого материала убил девушку, после чего похитил ее ноутбук и мобильный телефон.

Уголовное дело расследовалось по статьям "убийство" и "кража с причинением значительного ущерба".

Подсудимый не оспаривал свою виновность, отмечает надзорное ведомство.

"Суд признал Мустяца виновным… и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, приняв во внимание позицию государственного обвинителя, настаивавшего на назначении строгого наказания, а также наличие других приговоров в отношении подсудимого за совершение тяжких и особо тяжких преступлений", — говорится в сообщении прокуратуры.

Также суд полностью удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей в пользу бабушки убитой девушки, которая ее воспитывала.

Приговор не вступил в законную силу, информирует городская прокуратура.