В Нижнем Новгороде завели дело после смерти пациентки в больнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по факту смерти пациентки в больнице возбуждено в Нижнем Новгороде, сообщает СУСК по Нижегородской области.

По версии следствия, 10 ноября 2016 года в городскую клиническую больницу № 40 была госпитализирована пациентка с диагнозом "острый пиелонефрит". Пятнадцатого ноября 50-летняя женщина скончалась. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате интоксикации организма, обусловленной гнойным перитонитом.

"Следователи СК полагают, что окончательный диагноз пациентке был установлен только на четвертые сутки пребывания в лечебном учреждении, то есть имела место диагностическая ошибка. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". В ходе расследования уголовного дела действиям врачей, допустивших смерть пациентки, будет дана принципиальная юридическая оценка. Расследование по уголовному делу продолжается", — говорится в сообщении регионального СУСК.