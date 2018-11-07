Под Красноярском столкнулись бензовоз и Mazda

КРАСНОЯРСК, 7 ноя — РИА Новости. Бензовоз и легковая Mazda столкнулись на трассе под Красноярском, в результате погиб водитель иномарки, пострадали четверо, из них трое детей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, ДТП произошло на стыке границы Дивногорска и Балахтинского района. По предварительным данным, в легковом автомобиле находилась семья из пяти человек.

"По предварительным данным, бензовоз шел порожний. Автомобили столкнулись на повороте. Предварительно, погиб водитель Mazda. Женщина в тяжелом состоянии. Также в машине находились дети в возрасте десяти лет, четырех дет и восьми месяцев. Все они с различными травмами госпитализированы", — рассказал Юрченко.

По данным ГУМВД, устанавливаются причины и подробности аварии. На место выехала оперативно-следственная группа и руководство отдела полиции.