Серебренников заявил, что не занимался финансами проекта "Платформа"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников заявил в Мещанском суде Москвы, что не занимался финансами и хозяйственными вопросами проекта "Платформа", только творчеством.

"Я не занимал административную должность, а был художественным руководителем. У меня не было полномочий давать финансовые указания, я не вел хозяйственную деятельность", — сказал режиссер, давая показания по делу о хищениях.

По его словам, он ведал лишь "художественными процессами и исполнением программы".

По версии следствия, Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобородский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Малобородский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые – под домашним арестом.

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.