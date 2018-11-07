В Саратовской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

На месте ДТП с маршруткой в Энгельсе. 7 ноября 2018

На месте ДТП с маршруткой в Энгельсе. 7 ноября 2018

САРАТОВ, 7 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Все семеро пассажиров маршрутного микроавтобуса, столкнувшегося в среду с грузовиком в городе Энгельсе Саратовской области, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.

Ранее в пресс-службе областной ГИБДД сообщили РИА Новости, что около 10.00 (09.00 мск) на регулируемом перекрестке улиц Студенческая и Серафимовича произошло столкновение грузового автомобиля ГАЗ и маршрутного микроавтобуса Ford. В результате ДТП травмы получили семь пассажирок маршрутки в возрасте от 32 до 71 года.

"Семеро пострадавших — в энгельсской больнице в состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что детей и беременных среди пострадавших нет.