Все подсудимые по делу "Седьмой студии" отрицают вину

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ни один из подсудимых по делу "Седьмой студии" не признает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.

Об этом они заявили после оглашения обвинительного заключения.

Единственной фигуранткой, признавшей вину и, более того, заключившей сделку со следствием, стала бывшая главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Она дала показания против других фигурантов и в итоге была переведена из СИЗО под домашний арест. Ее дело рассмотрят в отдельном производстве.

"Обвинение не просто абсурдно, я даже подумал, что у них там сломался принтер и печатает одно и то же", — прокомментировал Серебренников обвинительное заключение. По его словам, в нем "слова понятны, но смысл — нет".

Серебренников пояснил, что всегда сторонился финансовой деятельности и был художественным руководителем. Он предложил представителю министерства культуры первым выступить в суде и пояснить, какие претензии были к проекту.

Подсудимые указали, что проект "Платформа", на который выделили деньги, состоялся. "Все запланированные мероприятия проекта "Платформа" были осуществлены", — заявил Итин.

Директор РАМТ Софья Апфельбаум пояснила, что предъявленное обвинение ей не понятно. "Решение о форме проекта "Платформа", о размере поддержки принимала не я, а руководство министерства. Проект неоднократно проверяла счетная палата, никаких претензий не было", — заявила она.

Согласно обвинительному заключению, Серебренников и продюсер Юрий Итин "имея корыстный умысел на личное обогащение" "создали устойчивую сплоченную организованную группу", в которую и вовлекли остальных фигурантов дела.

По словам прокурора Олега Лаврова, подсудимые завышали сведения о стоимости мероприятия проекта "Платформа" и под видом их оплаты похищали выделенные деньги. "В министерство культуры они предоставляли финансовые и творческие отчеты с заведомо недостоверными сведениями", — отметил гособвинитель.