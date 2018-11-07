СК завершил расследование дела о коррупции в "дочке" РКК "Энергия"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о коррупции в "дочке" РКК "Энергия", где на фиктивных договорах украли 21 миллион рублей, сообщает в среду ведомство.

"Следственными органами Следственного комитета России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ЗАО "Тепло РКК "Энергия", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 201 УК РФ "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в октябре 2013 и в январе 2014 года генеральный директор ЗАО "Тепло РКК "Энергия" заключил фиктивные договоры по предоставлению возглавляемой им организации консультационных услуг в отсутствие необходимости таких работ.

"Своими преступными действиями он причинил обществу материальный ущерб на сумму более 21 миллиона рублей, ухудшив тем самым финансовое состояние и платежеспособность организации", — добавляется в сообщении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. На недвижимое имущество обвиняемого наложен арест.

Ранее следователи ГСУ СК России по Московской области обнаружили в ракетно-космической корпорации "Энергия" лиц, подозреваемых в получении взяток.