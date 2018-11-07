В Саратовской области семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

На месте ДТП с маршруткой в Энгельсе. 7 ноября 2018

На месте ДТП с маршруткой в Энгельсе. 7 ноября 2018

САРАТОВ, 7 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Грузовик и маршрутный микроавтобус столкнулись в среду в городе Энгельсе Саратовской области, в результате пострадали семь пассажиров маршрутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной ГИБДД.

ДТП произошло около 10.00 (09.00 мск) на регулируемом перекрестке улиц Студенческая и Серафимовича.

"По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля ГАЗ под управлением 26-летнего водителя и маршрутного микроавтобуса Ford под управлением 44-летнего водителя. В результате ДТП травмы получили семеро пассажиров микроавтобуса", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что среди пострадавших все женщины в возрасте от 32 до 71 года. По факту аварии ГИБДД проводит проверку.