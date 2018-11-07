МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Суд приговорил 32-летнего москвича, устроившего пьяный дебош на борту авиарейса Москва — Мирный, к штрафу в 320 тысяч рублей, сообщает в среду СК в Twitter.

К штрафу в 320 тыс. рублей приговорил суд 32-летнего авиадебошира из Москвы, задержанного в Якутии 15 августа после прибытия рейса "Домодедово-Мирный".



Пьяный мужчина провоцировал конфликт с бортпроводниками в самолете, а затем буянил в полиции

🎥 (архив) https://t.co/sHRmEAnBem pic.twitter.com/kAiKFEG7ZE — Следственный комитет (@sledcom_rf) 7 ноября 2018 г.

​Пассажир бизнес-класса устроил в августе 2018 года пьяный дебош на борту авиарейса Москва — Мирный, а после задержания в якутском аэропорту пинал полицейских. Мужчина был арестован на два месяца.

"К штрафу в 320 тысяч рублей приговорил суд 32-летнего авиадебошира из Москвы, задержанного в Якутии 15 августа после прибытия рейса "Домодедово-Мирный". В салоне самолета пьяный мужчина провоцировал конфликт с бортпроводниками, а затем неадекватно вел себя и в дежурной части полиции", — говорится в сообщении.