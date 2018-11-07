КРАСНОЯРСК, 7 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали в Красноярском крае группу граждан, которые два года на западе региона воровали различный скот и продавали его через интернет, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По ее данным, в сентябре в полицию с заявлением о пропаже коровы обратился житель Бирилюсского района. При расследовании кражи оперативники установили, что к преступлению причастны двое мужчин 1989 и 1985 годов рождения и женщина 1993 года рождения.

"Сыщики выяснили, что злоумышленники в течение двух лет совершили более 45 краж коров, овец и коз на территории Большеулуйского и Бирилюсского районов, которых затем продавали, в том числе и через сеть Интернет. Сумма ущерба превысила 1 миллион рублей", — говорится в сообщении.

Во время обысков у подозреваемых изъяли записные книжки и электронные носители, подтверждающие их причастность к похищению животных.

Следователи полиции возбудили уголовные дела по статье "кража", санкция которой предполагает до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемые задержаны, дают признательные показания. Все они арестованы. Часть похищенного скота сотрудниками полиции возвращена владельцам.