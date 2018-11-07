МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Убийца, который нанес женщине множественные ножевые ранения в лифте московской многоэтажки, скрывается в одной из квартир, заявила одна из жительниц дома Софья Черкасова. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Черкасова предполагает, что преступник живет в их доме и не покидал его после нападения.

"Один (мужчина. — Прим. ред.) стал подниматься по лестнице. Другой поехал с ней в лифте. Как раз он и убил ее. Сейчас он где-то в подъезде, потому что никто не видел и на камерах не зафиксировано, как он выходил", — рассказала женщина.

Вечером 6 ноября соседи обнаружили мертвую женщину в лифте жилого дома в Москве. По данным следствия, на теле погибшей более десяти ножевых ранений. Следственный комитет возбудил уголовное об убийстве.