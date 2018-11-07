Экс-мэра Миасса Третьякова задержали по подозрению в получении взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Следственные органы подозревают бывшего мэра города Миасс Челябинской области Станислава Третьякова в получении взятки в 140 тысяч рублей, он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщило в среду следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации города Миасс, получил взятку в размере более 140 тысяч рублей за выделение земельного участка.

"Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра Миасса Станислава Третьякова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. В пресс-службе УФСБ России по региону РИА Новости подтвердили, что в среду сотрудники УФСБ совместно со следственным комитетом проводили оперативные мероприятия и был задержан бывший мэр Миасса.

Это не первый экс-мэр Миасса, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Так, как полагает следствие, в 2017 году бывший мэр Миасса Геннадий Васьков дал указание купить на средства бюджета по завышенной стоимости торговое помещение для размещения там детсада. Следственные органы предъявили ему обвинение в превышении должностных полномочий, решением суда он заключен под стражу до 28 декабря.

Позже следствие уточнило, что Васькову предъявлено второе обвинение — в "покушении на получение взятки". По мнению следствия, он вел переговоры о получении взятки за покупку помещения.

Кроме того, есть третий экс-мэр – Виктор Ардабьевский, который был арестован в октябре 2013 года и этапирован из Миасса в Москву. По данным ФСБ, Ардабьевский причастен к организации в 2005 и в 2008 годах двух убийств местных коммерсантов, которые были совершены по заказу преступной группировки "Турбазовские". По сведениям правоохранителей, группировка начала действовать в конце 1990-х годов. Она занималась мошенничеством, убийствами по найму, вымогательством. По данным ведомства, на счету бандитов десятки заказных убийств. В настоящее время данное уголовное дело рассматривается Мособлсудом. На скамье подсудимых, помимо Ардабьевского, находятся восемь его предполагаемых соучастников. Им вменяется целый ряд статей УК РФ — "Убийство", "Бандитизм", "Незаконный оборот оружия" и другие.