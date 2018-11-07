Житель Курской области залил квартиру соседей ртутью

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Житель города Льгов Курской области 12 лет хранил на чердаке ртуть и залил ею квартиру соседей. Об этом сообщает "КурскТВ".

Инцидент произошел в таунхаусе, в котором живут две семьи. Соседи виновника ЧП, вернувшись домой, обнаружили, что стены и мебель одной из комнат покрыты ртутью. Пострадавшие позвонили в экстренные службы.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции собрали шарики ртути в качестве вещественных доказательств. Сотрудники химико-радиометрической лаборатории обнаружили, что показатели превышали допустимые значения в десятки раз.

Виновник ЧП настаивает на том, что ртуть попала в квартиру соседям случайно. По его словам, приобрел он ее еще 12 лет назад, все это время хранил на общем чердаке, никаких опасных испарений не замечал, а когда все же решил унести ее из дома, споткнулся и опрокинул емкость.

Пострадавшие не верят тому, что ртуть оказалась у них в квартире случайно, так как на чердаке установлен люк. "Если бы споткнулся, она была бы вся на чердаке. Это надо снять, этот люк верхний, и залить ее — вот каким образом она у нас оказалась", — рассказала пострадавшая.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет.



