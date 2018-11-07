В Москве женщину убили в лифте жилого дома

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Женщина с ножевыми ранениями найдена мертвой в лифте жилого дома на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ "убийство", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 6 ноября 2018 года соседи обнаружили в лифте жилого дома, расположенного по улице Знаменские садки, тело жительницы дома 1966 года рождения. Во время осмотра на теле женщины обнаружены более 10 ножевых ранений.

"В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и лица, причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — добавляется в сообщении.