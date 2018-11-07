СК назвал возможную причину пожара в частном доме под Тамбовом

ВОРОНЕЖ, 7 ноя — РИА Новости. Непотушенная сигарета могла стать причиной пожара в частном доме в Тамбовской области, в результате которого погибли шесть человек, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.

Информация о возгорании дома по улице Кошелевская рабочего поселка Сосновка Сосновского района поступила спасателям в 3.05 мск 7 ноября. Пожар площадью 70 квадратных метров был ликвидирован в 3.31 мск. В огне погибли шесть человек, в том числе — хозяин дома. СК начал проверку по факту случившегося.

"Очаг возгорания был в комнате, предварительно — от непотушенной сигареты", — сказал собеседник агентства.

К настоящему времени следствие установило личности четырех погибших: 39-летнего хозяина дома и трех мужчин 1987, 1988, 1958 годов рождения. По данным следствия, в доме нередко собирались компании для распития спиртных напитков.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.