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Происшествия

СК попросил продлить арест обвиняемой по делу "Зимней вишни" чиновницы

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (1134)
(обновлено: 08:43 07.11.2018)
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© РИА Новости / Ольга КлимоваСгоревший ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 14 июля 2018Сгоревший ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 14 июля 2018
© РИА Новости / Ольга Климова

КЕМЕРОВО, 7 ноя — РИА Новости. Следствие ходатайствует о продлении ареста бывшей замглавы госстройнадзора Кемеровской области Светлане Шенгерей, обвиняемой по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщил РИА Новости в среду представитель Центрального районного суда Кемерово.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло у здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Шенгерей в течение пяти месяцев была свидетелем, но 13 сентября была задержана и стала 12-й обвиняемой по этому делу. Сейчас она находится в следственном изоляторе, ей инкриминируется "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Ранее суд арестовал ее до 13 ноября.

"В Центральный райсуд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей обвиняемой Шенгерей. Рассмотрение материалов назначено на завтра", — сказал собеседник агентства.

Светлана Шенгерей работала в инспекции госстройнадзора Кемеровской области под руководством Танзилии Комковой, которая ранее также стала обвиняемой по этому делу. Следствие усмотрело в действиях Комковой, руководившей ведомством до 2014 года, признаки злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, она не запретила эксплуатацию самовольно возведенного в 2013 году здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", что повлекло гибель посетителей.

Демонтаж сгоревшего ТЦ Зимняя вишня
© Фото : пресс-служба администрации Кемеровской области
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Как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом, именно Шенгерей по поручению Комковой была ответственна за проведение проверки реконструкции здания "Зимней вишни", переделанного под торговый центр из производственной площадки кондитерского комбината. По мнению собеседника агентства, она, являясь на тот момент заместителем Комковой, вместе с начальницей могла скрыть выявленные нарушения.

ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Патрин
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Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 15 человек. Среди них — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.

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