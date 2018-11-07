В доме под Смоленском взрыв газовоздушной смеси повредил 16 квартир

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Шестнадцать квартир повреждены в результате взрыва газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме в населенном пункте Пригорское в Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Взрывом повреждены 16 квартир", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 0.10 поисково-спасательные работы и разбор завалов на месте ЧП завершены. В двух пунктах временного размещения на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Смена" и дома культуры размещены пять человек, в том числе один ребенок. Остальные жильцы дома от размещения отказались, убыли к родственникам и знакомым.

В 5.00 среды на место происшествия направлен модернизированный мобильный диагностический комплекс "Стрела" для оценки технического состояния здания после взрыва. Планируемое время прибытия — в 12.00. К ликвидации последствий взрыва привлекались 265 человек и 55 единиц техники.