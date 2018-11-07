Сын экс-главы стройнадзора Кузбасса обжаловал арест по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 7 ноя — РИА Новости. Защитник обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" Эдуарда Комкова, который, по версии следствия, получил взятку от компании-собственника ТРЦ, обжаловал постановление суда о его аресте, сообщается на сайте Центрального районного суда Кемерово.

"В Центральный районный суд Кемерова поступила апелляционная жалоба адвоката в защиту интересов обвиняемого Комкова на постановление суда от 1 ноября, которым ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (до 25 декабря — ред.)", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, сын бывшего начальника инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой стал 15-м фигурантом уголовного дела по факту крупного пожара в "Зимней вишне", унесшего жизни 60 человек. Его мать ранее также стала обвиняемой по этому делу.

Следствие инкриминирует Эдуарду Комкову получение взятки в особо крупном размере. По аналогичному обвинению арестован Никита Чередниченко и обвиняемый в даче взятки Вячеслав Вишневский (арестован заочно, так как в настоящее время проживает в Испании).

По данным СК, в 2013-2014 годах гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (основной владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Вячеслав Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в 7 миллионов рублей Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко.

В ведомстве отметили, что взятка предназначалась в том числе за незаконные действия в пользу гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" при реконструкции ТРЦ.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта и унес 60 жизней. В рамках уголовного дела в настоящее время задержаны и арестованы 15 человек, включая владельцев и управляющих зданием, охранника, теперь уже бывших руководителей областного МЧС, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.