В Тамбовской области шесть человек погибли при пожаре в частном доме

ВОРОНЕЖ, 7 ноя — РИА Новости. Шесть человек погибли в результате пожара в частном доме в Тамбовской области, сообщил РИА Новости дежурный единой дежурно-диспетчерской службы по Сосновскому району.

Ранее МЧС сообщило о возгорании в поселке Сосновка. По его данным, дом выгорел, есть пострадавшие.

"Предварительно, шесть человек погибли, все взрослые: пятеро мужчин и одна женщина. Один человек там проживал, остальные, видимо, друзья", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ведется разбор завалов, устанавливаются личности погибших.

Горел отдельно стоящий частный дом, площадь пожара составила 70 квадратных метров.

В ночь на вторник сообщалось о гибели восьми человек, в том числе шести детей, при пожаре в частном доме в городе Юрга в Кузбассе.