В поселке в Тамбовской области сгорел деревянный дом

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Деревянный дом сгорел в поселке Сосновка в Тамбовской области, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным спасателей, ЧП произошло в поселке Сосновка Сосновского района на улице Кошелевской.

"…По оперативной информации на 03.09 мск произошло загорание деревянного дома площадью 80 квадратных метров…В результате пожара (дом – ред.) выгорел внутри на всей площади. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на месте пожара работают пожарные и дознаватель отдела надзорной деятельности Сосновского района. Всего от МЧС к ликвидации пожара привлекалось четыре человека и одна единица техники. Причина возникновения пожара уточняется.

В ночь на вторник сообщалось о гибели восьми человек, в том числе шести детей, при пожаре в частном доме в городе Юрга в Кузбассе.