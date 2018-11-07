Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавшего при взрыве в доме в ЕАО

ХАБАРОВСК, 7 ноя — РИА Новости. Состояние мужчины, который получил ожоги 70% поверхности тела при взрыве газа в жилом доме в поселке Приамурский Еврейской автономной области, остается тяжелым, сообщили РИА Новости во второй краевой клинической больнице в Хабаровске, куда доставили пострадавшего.

Ранее сообщалось, что взрыв баллона с бытовым газом и пожар произошли в поселке Приамурский Еврейской автономной области в пятиэтажном доме во вторник. Дом не был газифицирован. Пострадали пять человек, в том числе ребенок до 1 года. Пациент с 70% ожогов тела был помещен в реанимацию.

"Состояние мужчины остается тяжелым, он в реанимации. Принимаются все необходимые меры для его лечения", — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что остальные пострадавшие при ЧП, которых увезли в местную больницу с подозрением на отравление угарным газом, от госпитализации отказались.

СК возбудил дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".