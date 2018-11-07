В Сети появилось видео, где подростки из Уссурийска пьют пиво в учительской

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Управление образования и молодежной политики Уссурийска проводит служебное расследование после появления в соцсетях видео, на котором подростки курят кальян и пьют пиво предположительно в учительской одной из сельских школ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации городского округа.

Ранее в Telagram-каналах распространили видео, на котором видно, как несколько подростков курят кальян, сидя за столом с бутылками пива. Авторы кадров утверждают, что они были сняты в учительской школы села Новоникольск, а один их юношей на видео – сын директора учебного заведения.

"Об инциденте нам стало известно из соцсетей. Управление образования и молодежной политики Уссурийского городского округа проводит служебное расследование", — сказал собеседник.

По его словам, пока неизвестно, действительно ли съемки проходят в учительской, а на видео – сын директора школы.