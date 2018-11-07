В ЕАО завели дело после взрыва газа в пятиэтажке

ХАБАРОВСК, 7 ноя — РИА Новости. Следствие завело уголовное дело после взрыва газа и пожара в жилом доме в поселке Приамурский Еврейской автономной области, где один человек оказался в реанимации, сообщается на сайте СУ СК по региону.

Взрыв баллона с бытовым газом и пожар произошли во вторник в поселке Приамурский Сидовичского района автономии в пятиэтажном доме. Дом не был газифицирован. Пострадали пять человек, в том числе ребенок, которому нет и года. Один из пострадавших с 70% ожогов тела находится в реанимации. Эвакуированы свыше 120 человек. Непригодными для проживания после обследования оказались 28 квартир во втором и третьем подъездах.

"Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работала следственная группа из сотрудников следственного отдела по Смидовичскому району, следователей-криминалистов и руководства следственного управления СКР по ЕАО. С участием специалиста МЧС произведен наружный осмотр здания, опрошены сотрудники газовой службы, жильцы дома.