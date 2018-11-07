Назад в девяностые. Как спортсмены обложили данью воронежских коммерсантов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Разбои, грабежи, вымогательства и бандитизм — на днях Воронежская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении группировки, два года терроризировавшей бизнесменов. По версии следствия, преступное сообщество состояло в основном из спортсменов. Один из них работал тренером по борьбе в детско-юношеской спортшколе, а в свободное время обучал членов ОПГ. Чем еще промышляла банда рэкетиров и почему некоторые коммерсанты считают, что в регион вернулись "лихие девяностые", — в материале РИА Новости.

"Безбедная жизнь"

Дело орудовавшей в городе Лиски и окрестностях группировки уже передано в Воронежский областной суд. На скамье подсудимых окажутся шестеро, включая главаря.

"Банду основал 36-летний уроженец Армении. Он решил, что для безбедной жизни совсем не обязательно работать, проще отобрать заработанное другими, — сообщили в региональной прокуратуре. — К реализации этого плана обвиняемый привлек знакомых с хорошей спортивной подготовкой".

По словам местных жителей, к банде примкнул детский тренер, мастер спорта по дзюдо Иван Дудинов. Следствие выяснило, что он отвечал за физическую форму рэкетиров, обучая их приемам борьбы. "Никогда бы не подумал, что он полезет в какие-то криминальные истории, — рассказывает РИА Новости коллега обвиняемого, тренер по самбо Иван Рачков. — Человек давно занимался преподавательской деятельностью, постоянно возил детей на соревнования, был неплохим наставником".

По версии следствия, "спортсмены" обложили данью почти всех бизнесменов Лискинского района: ежемесячно требовали от пяти тысяч рублей и выше. Тех, кто отказывался платить, избивали, сжигали их автомобили и другое имущество, угрожали отобрать бизнес. "С крепкими и агрессивно настроенными молодыми людьми предприниматели предпочитали не связываться, потому и платили. А в правоохранительные органы не обращались, опасаясь за жизнь и здоровье семей, — на условиях анонимности сообщил РИА Новости один из представителей бизнес-сообщества. — Но со временем терпение иссякло, и один из коммерсантов все же явился в областной полицейский главк".

© Фото : предоставлено потерпевшим Сожженный автомобиль © Фото : предоставлено потерпевшим Сожженный автомобиль

Коллекторы по призванию

Разработкой группировки занялись следователи и оперативники ГУ МВД по Воронежской области. Вскоре выяснилось, что члены банды не только специализировались на "крышевании" бизнесменов, но и выбивали чужие долги. Причем деньги кредиторам возвращали гораздо быстрее, чем служба судебных приставов. В первую очередь благодаря жестким методам.

"Лидер группировки предлагал решить проблему за определенный процент от суммы долга, — уточнили в прокуратуре. — Бандиты находили должников, жестоко избивали, угрожали оружием. Если по каким-то причинам люди отказывались платить, на них вновь нападали и отбирали ценное имущество".

После задержания лидера группировки заявления на стол следователей посыпались пачками. Уголовное дело возбудили сразу по нескольким статьям: "Грабеж", "Разбой, совершенный группой лиц", "Вымогательство", "Бандитизм", "Повреждение чужого имущества", "Похищение важных личных документов" и "Самоуправство с применением насилия".

Всего в деле насчитали 13 эпизодов. Однако, по словам жителей Лисок, реальное число потерпевших измеряется десятками. Впрочем, если вина подсудимых будет доказана, им в любом случае грозят серьезные сроки — до 20 лет лишения свободы.

Мода на рэкет

Между тем в начале ноября в Грибановском районе, что по соседству с городом Лиски, оперативники ликвидировали еще одну преступную группировку, также промышлявшую вымогательством.

"За криминальное покровительство подозреваемые требовали от фермеров ежемесячные выплаты. Когда один из предпринимателей не выполнил выдвинутых условий, его автомобиль подожгли, — сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. — В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции и Росгвардии задержали пятерых в возрасте от 25 до 65 лет, трое ранее судимы. При обысках полицейские обнаружили в их жилищах два травматических пистолета, патроны, 20 мобильных телефонов, 24 сим-карты, банковские карты и документы с признаками подделки".

Один из потерпевших — 57-летний Александр Гребенкин из поселка Новомакарово. "В начале сентября ко мне домой приехала группа крепких парней и предложила "работать с ними", то есть ежемесячно платить дань, — рассказывает РИА Новости предприниматель. — Пригрозили, что, если не выполню требование, у моей семьи будут гореть машины, дома, комбайны и другое имущество. Пообещали отобрать бизнес".

© Фото : из личного архива Александра Гребенкина Александр Гребенкин © Фото : из личного архива Александра Гребенкина Александр Гребенкин

Как оказалось, это были не пустые слова. Получив от бизнесмена отказ, бандиты спалили его Audi Q5, а через неделю облили бензином и подожгли квартиру. К счастью, никто из родственников Александра не пострадал. "В группировку входили выходцы из нескольких городов — Борисоглебска, Воронежа, Москвы и других, — продолжает Гребенкин. — Скорее всего, в ближайшее время в деле всплывут другие случаи и новые потерпевшие".

Сотрудники полиции сейчас как раз выявляют дополнительные эпизоды. Пока уголовное дело возбуждено по статьям "Вымогательство, совершенное группой лиц" и "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".