Назад в девяностые. Как спортсмены обложили данью воронежских коммерсантов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Разбои, грабежи, вымогательства и бандитизм — на днях Воронежская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении группировки, два года терроризировавшей бизнесменов. По версии следствия, преступное сообщество состояло в основном из спортсменов. Один из них работал тренером по борьбе в детско-юношеской спортшколе, а в свободное время обучал членов ОПГ. Чем еще промышляла банда рэкетиров и почему некоторые коммерсанты считают, что в регион вернулись "лихие девяностые", — в материале РИА Новости.
"Безбедная жизнь"
"Банду основал 36-летний уроженец Армении. Он решил, что для безбедной жизни совсем не обязательно работать, проще отобрать заработанное другими, — сообщили в региональной прокуратуре. — К реализации этого плана обвиняемый привлек знакомых с хорошей спортивной подготовкой".
По словам местных жителей, к банде примкнул детский тренер, мастер спорта по дзюдо Иван Дудинов. Следствие выяснило, что он отвечал за физическую форму рэкетиров, обучая их приемам борьбы. "Никогда бы не подумал, что он полезет в какие-то криминальные истории, — рассказывает РИА Новости коллега обвиняемого, тренер по самбо Иван Рачков. — Человек давно занимался преподавательской деятельностью, постоянно возил детей на соревнования, был неплохим наставником".
По версии следствия, "спортсмены" обложили данью почти всех бизнесменов Лискинского района: ежемесячно требовали от пяти тысяч рублей и выше. Тех, кто отказывался платить, избивали, сжигали их автомобили и другое имущество, угрожали отобрать бизнес. "С крепкими и агрессивно настроенными молодыми людьми предприниматели предпочитали не связываться, потому и платили. А в правоохранительные органы не обращались, опасаясь за жизнь и здоровье семей, — на условиях анонимности сообщил РИА Новости один из представителей бизнес-сообщества. — Но со временем терпение иссякло, и один из коммерсантов все же явился в областной полицейский главк".
Коллекторы по призванию
Разработкой группировки занялись следователи и оперативники ГУ МВД по Воронежской области. Вскоре выяснилось, что члены банды не только специализировались на "крышевании" бизнесменов, но и выбивали чужие долги. Причем деньги кредиторам возвращали гораздо быстрее, чем служба судебных приставов. В первую очередь благодаря жестким методам.
"Лидер группировки предлагал решить проблему за определенный процент от суммы долга, — уточнили в прокуратуре. — Бандиты находили должников, жестоко избивали, угрожали оружием. Если по каким-то причинам люди отказывались платить, на них вновь нападали и отбирали ценное имущество".
После задержания лидера группировки заявления на стол следователей посыпались пачками. Уголовное дело возбудили сразу по нескольким статьям: "Грабеж", "Разбой, совершенный группой лиц", "Вымогательство", "Бандитизм", "Повреждение чужого имущества", "Похищение важных личных документов" и "Самоуправство с применением насилия".
Всего в деле насчитали 13 эпизодов. Однако, по словам жителей Лисок, реальное число потерпевших измеряется десятками. Впрочем, если вина подсудимых будет доказана, им в любом случае грозят серьезные сроки — до 20 лет лишения свободы.
Мода на рэкет
Между тем в начале ноября в Грибановском районе, что по соседству с городом Лиски, оперативники ликвидировали еще одну преступную группировку, также промышлявшую вымогательством.
Один из потерпевших — 57-летний Александр Гребенкин из поселка Новомакарово. "В начале сентября ко мне домой приехала группа крепких парней и предложила "работать с ними", то есть ежемесячно платить дань, — рассказывает РИА Новости предприниматель. — Пригрозили, что, если не выполню требование, у моей семьи будут гореть машины, дома, комбайны и другое имущество. Пообещали отобрать бизнес".
Сотрудники полиции сейчас как раз выявляют дополнительные эпизоды. Пока уголовное дело возбуждено по статьям "Вымогательство, совершенное группой лиц" и "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".