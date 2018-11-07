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Назад в девяностые. Как спортсмены обложили данью воронежских коммерсантов

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Разбои, грабежи, вымогательства и бандитизм — на днях Воронежская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении группировки, два года терроризировавшей бизнесменов. По версии следствия, преступное сообщество состояло в основном из спортсменов. Один из них работал тренером по борьбе в детско-юношеской спортшколе, а в свободное время обучал членов ОПГ. Чем еще промышляла банда рэкетиров и почему некоторые коммерсанты считают, что в регион вернулись "лихие девяностые", — в материале РИА Новости.

"Безбедная жизнь"

Олег Шаманин
© Фото : Предоставлено источником
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Дело орудовавшей в городе Лиски и окрестностях группировки уже передано в Воронежский областной суд. На скамье подсудимых окажутся шестеро, включая главаря.

"Банду основал 36-летний уроженец Армении. Он решил, что для безбедной жизни совсем не обязательно работать, проще отобрать заработанное другими, — сообщили в региональной прокуратуре. — К реализации этого плана обвиняемый привлек знакомых с хорошей спортивной подготовкой".

По словам местных жителей, к банде примкнул детский тренер, мастер спорта по дзюдо Иван Дудинов. Следствие выяснило, что он отвечал за физическую форму рэкетиров, обучая их приемам борьбы. "Никогда бы не подумал, что он полезет в какие-то криминальные истории, — рассказывает РИА Новости коллега обвиняемого, тренер по самбо Иван Рачков. — Человек давно занимался преподавательской деятельностью, постоянно возил детей на соревнования, был неплохим наставником".

По версии следствия, "спортсмены" обложили данью почти всех бизнесменов Лискинского района: ежемесячно требовали от пяти тысяч рублей и выше. Тех, кто отказывался платить, избивали, сжигали их автомобили и другое имущество, угрожали отобрать бизнес. "С крепкими и агрессивно настроенными молодыми людьми предприниматели предпочитали не связываться, потому и платили. А в правоохранительные органы не обращались, опасаясь за жизнь и здоровье семей, — на условиях анонимности сообщил РИА Новости один из представителей бизнес-сообщества. — Но со временем терпение иссякло, и один из коммерсантов все же явился в областной полицейский главк".

© Фото : предоставлено потерпевшимСожженный автомобиль
© Фото : предоставлено потерпевшим
Сожженный автомобиль

Коллекторы по призванию

Разработкой группировки занялись следователи и оперативники ГУ МВД по Воронежской области. Вскоре выяснилось, что члены банды не только специализировались на "крышевании" бизнесменов, но и выбивали чужие долги. Причем деньги кредиторам возвращали гораздо быстрее, чем служба судебных приставов. В первую очередь благодаря жестким методам.

"Лидер группировки предлагал решить проблему за определенный процент от суммы долга, — уточнили в прокуратуре. — Бандиты находили должников, жестоко избивали, угрожали оружием. Если по каким-то причинам люди отказывались платить, на них вновь нападали и отбирали ценное имущество".

© Фото : Официальный сайт администрации городского поселения Лиски Населенный пункт Лиски с высоты птичьего полета
© Фото : Официальный сайт администрации городского поселения Лиски
Населенный пункт Лиски с высоты птичьего полета

После задержания лидера группировки заявления на стол следователей посыпались пачками. Уголовное дело возбудили сразу по нескольким статьям: "Грабеж", "Разбой, совершенный группой лиц", "Вымогательство", "Бандитизм", "Повреждение чужого имущества", "Похищение важных личных документов" и "Самоуправство с применением насилия".

Всего в деле насчитали 13 эпизодов. Однако, по словам жителей Лисок, реальное число потерпевших измеряется десятками. Впрочем, если вина подсудимых будет доказана, им в любом случае грозят серьезные сроки — до 20 лет лишения свободы.

Мода на рэкет

Между тем в начале ноября в Грибановском районе, что по соседству с городом Лиски, оперативники ликвидировали еще одну преступную группировку, также промышлявшую вымогательством.

Мамука Чкадуа
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
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"За криминальное покровительство подозреваемые требовали от фермеров ежемесячные выплаты. Когда один из предпринимателей не выполнил выдвинутых условий, его автомобиль подожгли, — сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. — В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции и Росгвардии задержали пятерых в возрасте от 25 до 65 лет, трое ранее судимы. При обысках полицейские обнаружили в их жилищах два травматических пистолета, патроны, 20 мобильных телефонов, 24 сим-карты, банковские карты и документы с признаками подделки".

Один из потерпевших — 57-летний Александр Гребенкин из поселка Новомакарово. "В начале сентября ко мне домой приехала группа крепких парней и предложила "работать с ними", то есть ежемесячно платить дань, — рассказывает РИА Новости предприниматель. — Пригрозили, что, если не выполню требование, у моей семьи будут гореть машины, дома, комбайны и другое имущество. Пообещали отобрать бизнес".

© Фото : из личного архива Александра ГребенкинаАлександр Гребенкин
© Фото : из личного архива Александра Гребенкина
Александр Гребенкин
Как оказалось, это были не пустые слова. Получив от бизнесмена отказ, бандиты спалили его Audi Q5, а через неделю облили бензином и подожгли квартиру. К счастью, никто из родственников Александра не пострадал. "В группировку входили выходцы из нескольких городов — Борисоглебска, Воронежа, Москвы и других, — продолжает Гребенкин. — Скорее всего, в ближайшее время в деле всплывут другие случаи и новые потерпевшие".

Сотрудники полиции сейчас как раз выявляют дополнительные эпизоды. Пока уголовное дело возбуждено по статьям "Вымогательство, совершенное группой лиц" и "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

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