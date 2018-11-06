На северо-западе Москвы ликвидировали пожар в храме

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Пожар в деревянном храме на северо-западе Москвы удалось потушить, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что пожар произошел в храме по адресу: улица Лодочная, 31.

"Принятыми мерами в 21.33 пожар был локализован, а в 21.41 – ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.