В подмосковном Пушкино загорелся склад

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 1,2 тысячи квадратных метров в Пушкино Московской области, частично обрушилась кровля, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"На улице Учинская произошел пожар в складском здании на площади 1,2 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате пожара частично обрушилась кровля здания. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Борьбу с огнем в настоящее время ведут более 70 человек и 21 единица техники.