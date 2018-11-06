В Смоленской области два человека пострадали при взрыве газа

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Два человека пострадали при хлопке бытового газа в Смоленской области, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

Ранее ведомство сообщило, что хлопок бытового газа произошел на шестом этаже десятиэтажного дома в поселке Пригорское Смоленской области. По предварительным данным, несущие конструкции здания не повреждены, обрушилась часть балкона. На месте работают пожарные расчеты, спасатели.

"Двое мужчин увезены на карете скорой помощи. Информации о других пострадавших пока нет", — сказала собеседница.

Она отметила, что дом – новостройка, заселен частично. После произошедшего люди из здания эвакуированы.

"В ближайшее время на место привезут комплекс "Струна", который обследует здание, чтобы можно было понять, насколько оно пострадало, и могут ли в нем проживать люди", — добавила представитель ведомства.