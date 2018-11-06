Более 20 украинцев пойдут под суд за создание сети наркофабрик в России

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Двадцать одного украинца будут судить в Москве за создание сети наркофабрик, у них изъято 870 килограммов наркотиков, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21 гражданина Украины и одного гражданина России… Уголовное дело направлено для рассмотрения в Московский областной суд", — говорится в сообщении.

Они обвиняются по статьям "руководство и участие в преступном сообществе", "незаконное производство, сбыт, а также покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере" и "подделка официального документа".

Как полагает следствие, обвиняемые с декабря 2015 года по декабрь 2016 года производили синтетические наркотики в кустарных химлабораториях и занимались их сбытом через интернет-магазин "ХимПром" в регионы России.

Участники наркогруппировки массово вербовались на Украине, проходили обучение по производству, перевозке, упаковке и помещению наркотиков в тайники, сообщается в релизе. Обвиняемые обеспечивались средствами связи, поддельными паспортами граждан РФ и деньгами.

"Ликвидированы три нарколаборатории, расположенные в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Московской области, из незаконного оборота изъято свыше 870 килограммов наркотических средств, более двух миллионов рублей, 13 автомашин, 18 поддельных паспортов", — добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что расследование против остальных участников преступного сообщества продолжается.