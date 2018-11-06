Московского школьника, смастерившего бомбу, переведут в СИЗО

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Арестованного за изготовление бомбы московского школьника в ближайшее время переведут в следственный изолятор №5 "Водник", где содержатся несовершеннолетние, там обвиняемый подросток сможет учиться и посещать спортзал, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Ранее во вторник Пресненский районный суд столицы заключил до 2 декабря под стражу школьника, который, по данным следствия, смастерил бомбу и хранил ее дома. В минувшую пятницу правоохранители задержали 14-летнего подростка, у которого дома на улице Свободы в Москве изъяли самодельное взрывное устройство.

Источник РИА Новости сообщил тогда, что возбуждено дело по части 3 статьи 222.1. УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и части 3 статьи 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств").

"Его теперь должны будут поместить в ближайшее время в СИЗО №5 ГУ ФСИН России по Москве, известное как "Водник", но не факт, возможно, он пробудет еще несколько дней в изоляторе временного содержания, но больше 10 дней не имеют права его там держать", — рассказал Мельников.

По его словам, у подростка будет возможность продолжить свое обучение в школе при СИЗО.

"При это есть два варианта — дистанционное обучение и учителя, которые приходят вживую. Также в СИЗО есть спортзал. С подследственными много работают психологи и воспитатели. Во всех камерах есть телевизоры и холодильники", — добавил Мельников.

Кроме того, по его словам, обвиняемый в силу юного возраста сможет видеть своих родителей или законных представителей, так как по действующему УПК, все следственные действия должны проходить в их присутствии.

"Для несовершеннолетнего предусмотрено, что любые следственные действия, допросы в отношении несовершеннолетнего проводятся только с участием его представителя, то есть без участия его матери или отца не будет приниматься каких-то решений. В этом смысле у несовершеннолетних проще, они смогут видеться с кем-то из родителей на основании действующего закона, и разрешение следователя здесь не нужно", — подчеркнул представитель ОНК.