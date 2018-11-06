Под Севастополем при реконструкции аэропорта нашли авиабомбу времен ВОВ

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Немецкая авиабомба времен Великой Отечественной войны обнаружена во время проведения земельных работ при строительстве взлетно-посадочной полосы на территории аэропорта "Бельбек" (Севастопольский регион), сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии.

"При выемке грунта, строители случайно подцепили боеприпас ковшом экскаватора. По счастливой случайности опасная находка не сдетонировала", — говорится в сообщении.

Специалисты, прибывшие на место, идентифицировали находку как немецкую авиабомбу SD-70 времен Великой Отечественной войны. Фугасная толстостенная авиационная бомба весом 70 килограммов имеет радиус разрушающего действия ударной волны до полукилометра. Корпус бомбы выполнен из цельной кованой стали, она была оснащена взрывателем мгновенного действия.

"Саперами принято решение уничтожить взрывоопасную находку на месте, поскольку данный тип взрывателя не позволяет транспортировать боеприпас", — отметили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии организовали оцепление опасной зоны и временно приостановили строительство на прилегающей территории. Севастопольские взрывотехники провели расчет безопасного подрыва снаряда и выполнили комплекс подготовительных мероприятий для уменьшения взрывной волны и радиуса разлета осколков.