В Москве ограбили водителя иномарки

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Разбойное нападение на автомобиль произошло на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"Заявитель ехал на машине Honda, ему помешал автомобиль Audi. Из него вышел неизвестный, произвел несколько выстрелов вверх, после чего забрал из "Хонды" сумку и скрылся. Сумма похищенного уточняется. Автомашину Audi сотрудники полиции позже обнаружили брошенной в одном из дворов там же, в юго-восточном округе. На месте работает оперативная группа, все выясняем", — пояснили в ведомстве.

Собеседник агентства подчеркнул, что ограбленный автомобиль не был машиной инкассаторов.