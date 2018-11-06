СК завел дело после столкновения теплоходов в Ростовской области

Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото

Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после столкновения теплоходов "Волго-Дон 147" и "Глория" на Дону в Ростовской области, ущерб составил 21 миллион рублей, сообщили в Следственном комитете РФ.

Утром 3 октября в 10 километрах от станицы Багаевская в районе Белого Буя столкнулись теплоход "Волго-Дон 147", загруженный ячменем, и теплоход "Глория". Никто не пострадал, утечки нефтепродуктов не произошло. По данному факту была организована проверка. Сообщалось, что по предварительным данным, причиной столкновения стала ошибка судовождения.

"По факту столкновения теплоходов "Глория" и "Волго-Дон 147" возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Оба судна получили значительные повреждения, ущерб составил свыше 21 миллиона рублей. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении ведомства в Whatsapp.