В Ленинградской области нашли тело младенца в канализации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тела младенца в канализационном люке у одного из жилых домов в поселке Щеглово во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает региональное СУ СК РФ.

По данным ведомства, тело мальчика было обнаружено во вторник. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

"В ходе осмотра тела погибшего младенца видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, его возраст уточняется. Установлена 29-летняя женщина, проживающая в непосредственной близости от места обнаружения младенца, которая может иметь отношение к произошедшему, она направлена на медицинское освидетельствование", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования.