В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавшей при пожаре

КЕМЕРОВО, 6 ноя — РИА Новости. Медики оценивают состояние женщины, госпитализированной после пожара в частном доме в городе Юрга, как стабильное, средней степени тяжести, с ней также работают психологи, сообщила журналистам во вторник заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам социального развития Елена Малышева.

Пожар произошёл в частном доме, который арендовала 42-летняя женщина, попавшая после этого в больницу. В результате происшествия погибли её мать, сожитель, дети и внуки. По данным МЧС, сигнал о возгорании поступил в 4.20 (0.20 мск), через час оно было ликвидировано. В результате выгорела часть внутренних помещений дома, практически полностью сгорела крыша, пострадали надворные постройки. По факту гибели двух взрослых и шести детей расследуется уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Состояние пациентки стабилизировалось, и эмоционально она стала реагировать на трагедию, которая случилась. Тем не менее, динамика положительная. Госпитализировать её в Кемерово не нужно, врачи местные справятся с её состоянием", — сказала Малышева.

Руководитель Кемеровского областного центра медицины катастроф Сергей Малиновский в свою очередь отметил, что пострадавшую проконсультировали с высококвалифицированными специалистами регионального ожогового центра и определились, что она продолжит лечение в юргинской больнице.

"В настоящее время состояние средней степени тяжести с положительной динамикой, прогноз для жизни благоприятный. Находиться на лечении она будет в течение 7-10 дней в стационаре, затем продолжит амбулаторное лечение", — уточнил Малиновский.

Кроме того, по его словам, с пострадавшей работают психологи из бригады медицины катастроф, которые будут наблюдать её и в дальнейшем. Также под психологическую опеку и терапевтический контроль взяли двух её дочерей, которых не было дома в момент происшествия. Сейчас обе находятся в кардиологическом отделении местной больницы, в дальнейшем им будут помогать социальные службы.