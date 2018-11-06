Четвертого пострадавшего при обрушении моста в Югре перевели в травмцентр

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноя — РИА Новости. Четвертый из семи пострадавших при обрушении моста в Ханты-Мансийском автономном округе переведен из больницы Нефтеюганска в травмцентр Сургута, сообщили журналистам в правительстве региона со ссылкой на главу департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского.

В понедельник в Нефтеюганском районе обрушился находящийся на стадии демонтажа мост, после обрушения с него упали "КамАЗ" и кран. По информации правительства Югры, мост был полностью выведен из эксплуатации, его собирались демонтировать до 20 декабря. В результате ЧП два работника скончались на месте, семеро пострадали, они были доставлены в больницу районного центра.

Региональные власти во вторник сообщали, что троих госпитализированных ночью перевели в травмцентр Сургута, их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, без ухудшения. Двое из них были прооперированы. Еще четыре человека оставались в больнице Нефтеюганска в состоянии средней тяжести.

"На данный момент еще один пациент переведен для дообследования и возможного оперативного лечения из Нефтеюганска в Сургут. Его состояние — средней степени тяжести, стабильно. Таким образом, ситуация следующая: трое пострадавших остаются в Нефтеюганской окружной больнице, четверо наблюдаются в Сургутском травматологическом центре", — процитировали слова Добровольского в правительстве Югры.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. По данным СК, работы по демонтажу конструкций вели сотрудники территориальной фирмы "Мостоотряд-29". В региональном следственном управлении уточняли РИА Новости, что двое погибших — жители Тюменской области, при этом только один из пострадавших проживает в ХМАО.